Temporal.- O mal tempo deixa centos de alertas, danos en infraestruturas e oito feridos durante a noite en Galicia

O paso do temporal pola comunidade galega continúa deixando centos de incidencias por municipios de toda a xeografía, desde caídas de árbores, ata danos en infraestruturas e accidentes de circulación que se cobraron algún ferido nas estradas.

O 112 Galicia rexistrou un total de 827 novos incidentes ata as 7.00 horas desta mañá, a maioría en Pontevedra (387) e A Coruña, cunhas 256 alertas.

Os municipios máis afectados foron A Estrada, onde foron atendidas 98 alertas, Vigo (43) e Pontevedra, con 31 incidencias rexistradas.

Ademais de caídas de árbores, tellas, desprendementos, inundacións e obstáculos na calzada, rexistráronse diversos danos materiais en edificios e infraestruturas do territorio.

En Boqueixón desprendeuse parte do tellado do colexio IES Antón Roza Couto e do pavillón polideportivo, e en Ponteareas de parte do teito do pavillón do Colexio Inmaculada.

En Noia, ademais, produciuse a rotura dun espigón flotante durante a tarde do venres, e a infraestrutura quedou enganchada por un dos extremos.

FERIDOS

Doutra banda, oito persoas resultaron feridas en cinco accidentes relacionados co episodio de meteoroloxía adversa que afecta a Galicia.

En Coristanco, á altura da parroquia de Castro, tres persoas resultaron feridas de carácter leve tras chocar contra un piñeiro que se caeu sobre a calzada. A árbore tamén causou danos no tendido eléctrico.

En Mos, dúas persoas resultaron feridas ao caer un piñeiro sobre o seu coche. Os feitos producíronse cando as vítimas circulaban pola zona de Casal, na parroquia de Pereiras. Ambas foron evacuadas polos efectivos sanitarios a un centro.

O mal tempo provocou outro accidente de tráfico en Melide. Unha persoa foi trasladada ao Centro de Saúde da localidade despois de que caese unha árbore encima do coche co que circulaba. O sinistro tivo lugar na N-549, á altura do quilómetro 51, moi preto do núcleo urbano de Melide.

Ademais, no Rosal, outra persoa resultou ferida tras sufrir un accidente provocado por unha árbore. A vítima foi evacuada a un centro hospitalario.

Por último, en Ponteareas, un home resultou ferido esta noite tras caerlle encima cascallos dun edificio, situado na Avenida de Castelao, tras desprenderse do tellado.