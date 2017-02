Temporal.- Intensas precipitacións, ondas de ata oito metros e fortes ventos continúan azoutando Galicia

O temporal continúa azoutando Galicia durante a xornada deste sábado, con intensas precipitacións na provincia de Pontevedra, a Montaña de Lugo e Ourense, e o suroeste e oeste da Coruña. De feito, estas zonas sufrirán acumulacións de máis de 40 litros por metro cadrado en 12 horas, rexistrándose desde as 6,00 ata as 24,00 horas.

Segundo indicou Meteogalicia, as ondas poderán alcanzar ata o oito metros no litoral galego durante esta xornada. Concretamente, a costa coruñesa e a pontevedresa rexistraron ondas de entre cinco e sete metros durante esta mañá, as cales serán menos intensas pola tarde e pola noite, xa que se moverán entre o cinco e o catro metros.

A Mariña luguesa, pola súa banda, está a rexistrar ondas de entre catro e cinco metros, que descenderán a partir das 18,00 horas deste sábado. Pero ademais, o vento tampouco dá tregua á Comunidade galega, pois o litoral da provincia de Pontevedra está a ser azoutado por ventos de suroeste de forza sete. Tamén se rexistraron ventos similares na Coruña, pero simplemente pola mañá.

No que respecta ao refacho máximo de vento, as provincias de Ourense e Pontevedra sofren, desde as 12,00 horas e ata as 18,00 aproximadamente, ventos do suroeste con refachos superiores aos 10-80 quilómetros por hora.

O temporal tamén trouxo a neve a Galicia, con acumulacións superiores ao cinco centímetros durante toda a xornada na Montaña de Lugo e a de Ourense.