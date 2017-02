A Garda Civil intervén 509 quilos de cocaína a unha rede que operaba en Europa

A Garda Civil incautouse de 509 quilos de cocaína a unha rede que operaba en diferentes países da Unión Europea. Na denominada operación 'CELTA', ademais, realizáronse 5 rexistros domiciliarios en Sant Pere de Ribes e Sitges (Barcelona), Calafell (Tarragona) e Las Rozas (Madrid). Nos devanditos rexistros detivéronse a 8 persoas de nacionalidade española, francesa, colombiana e arxentina.

A investigación comezou cando os Equipos contra o Crime Organizado (ECO,s) da Unidade Central Operativa da Garda Civil con sede en Alacante e Pontevedra iniciaron de maneira conxunta unha investigación sobre unha organización criminal dedicada á introdución de importantes cantidades de sustancias estupefacientes en España e noutros países da Unión Europea.

Nesta investigación determinaron que os principais membros da rede atopábanse asentados en España, soportados por unha armazón internacional que lles facilitaba o acceso a través de diversos portos.

Segundo explica a Dirección Xeral da Garda Civil mediante un comunicado, grazas á colaboración da Policía de Romanía e Holanda, conseguiuse intervir nun porto de Romanía unha importante cantidade de sustancias precursoras para a elaboración duns 7 millóns de pastillas de éxtases e anfetaminas, produtos que a organización pretendía enviar a Holanda para a súa fabricación.

A partir dese momento, a actividade delituosa da rede fixa a súa prioridade na importación de cocaína a Europa, empregando para iso portos españois e franceses.

ENVÍOS DE DROGA INTERVIDOS

No transcurso da operación 'CELTA' interviñéronse tres envíos distintos de cocaína. O primeiro en Lyon (Francia), onde nunha operación conxunta coa Policía francesa interveuse no interior dun colector 65,3 quilos de cocaína.

Pescudouse que o grupo introducira esta cantidade de estupefaciente a modo de proba co fin de valorar a posibilidade de abrir esta vía para introducir grandes cantidades de droga. As aprehensións realizadas en Francia e Holanda obrigaron á rede a modificar as rutas de entrada do estupefaciente, optando por utilizar varios portos españois.

Posteriormente, noutras dúas capturas levadas a cabo nos portos de Alxeciras (Cádiz) e de Valencia, os axentes interviñeron 340 e 104 quilos de cocaína respectivamente. Nestas dúas poboacións, a organización desprazara a varios dos seus membros co fin de supervisar a chegada da cocaína desde Sudamérica e trasladar a diversos puntos para a súa introdución no mercado.

Tras as diversas intervencións, a organización viuse ante a necesidade de abrir outras novas vías de acceso para os estupefacientes e comezou a establecer novos contactos, o que permitiu á Garda Civil a identificación de todos os responsables da organización.

Para desmantelar a organización, estableceuse un dispositivo conxunto no que participaron os Equipos Contra o Crime Organizado (ECO,s) da Unidade Central Operativa da Garda Civil con sede en Alacante e Galicia, así como o Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga (EDOA) da Garda Civil de Barcelona, procedendo á detención dos membros da rede.