Medio milleiro de persoas concéntranse ante o Bispado de Lugo para rexeitar o traslado do cura de Friol

Medio milleiro de persoas concentráronse ás 12,00 horas deste sábado ante o Bispado de Lugo en contra o traslado do cura José Ramón Pérez, que se encarga de 12 parroquias de Friol e dúas de Guitiriz.

Na concentración participaron os alcaldes de Friol e Guitiriz, José Ángel Santos e Regina Polín, respectivamente, así como o exrexedor do primeiro, Antonio Muíña.

O discurso, lido por unha das veciñas, fixo fincapé no labor social realizada polo cura cos fregueses das 14 parroquias, ademais de esixir ao Bispado que de marcha atrás na decisión de trasladar ao párroco.

Esta concentración é resultado do enfado dos veciños, que se sentiron alleos a esta decisión, a cal tacharon de "autoritaria e ditatorial". Sobre todo, logo de que o párroco negase as palabras do bispo, Alfonso Carrasco Rouco, cando dixo que o traslado fora acordado con el.

"Sempre estivo á marxe de todo o que se fixo ata hoxe, solicitamos ao Bispo que reconsidere a súa postura, se non o fai volverémonos a ver aquí cada semana", anunciou a veciña que leu o discurso.

José Ramón Pérez apuntou nun comunicado enviado aos medios esta semana que se lle "impuxo o traslado" e que este é "totalmente en contra" da súa vontade: "Nin sequera déronme oportunidade de opinar sobre o asunto".

Con todo, recoñeceu ser consciente de que "sempre" debe estar ao servizo da Igrexa e do Bispo, polo que asegurou estar disposto a "acatar a orde" que se lle encomendou.

O alcalde de Friol, José Ángel Santos, aplaudiu a unión dos veciños contra esta decisión "totalmente arbitraria, totalista e sectaria" e advertiu ao Bispo de que "esta non é a maneira de achegar a Igrexa aos fregueses, senón todo o contrario, están a apartala cada vez máis".

Tamén a rexedora de Guitirz, Regina Polín, mostrouse "sorprendida" pola resposta veciñal, xa que "non é normal que xente do campo e distintas parroquias únanse para manifestarse a favor dunha persoa".

"Os motivos están claros, José Ramón está á beira de todos os veciños, axuda aos máis necesitados. Cousas como está non axudan a unir nestes momentos que o pobo está desapegado da Igrexa", defendeu.

Así mesmo, recoñeceu que ela e o alcalde de Friol, como políticos, non teñen "capacidade de decisión" e non queren meterse nas decisións da Igrexa. No entanto, subliñou, si queren apoiar esta reivindicación veciñal.