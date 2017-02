Morre unha anciá e o seu marido resulta ferido tras caer polas escaleiras da súa casa na Estrada (Pontevedra)

Unha muller faleceu este sábado na súa casa do Concello pontevedrés da Estrada despois de caer polas escaleiras. O seu marido, que tamén sufriu o accidente, resultou ferido. Os feitos rexistráronse nunha vivenda do lugar das Quintas, na parroquia de Codeseda.

Unha persoa particular contactou co 112 Galicia ás 10,30 horas deste sábado para dar conta da situación. Segundo explicou, escoitou uns berros pedindo axuda desde o interior do inmoble, polo que decidiu acceder por unha xanela.

Dentro da casa, atopou ás dúas persoas tiradas no final das escaleiras, polo que todo apunta a que sufriron unha caída accidental.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 puxo a situación en coñecemento de Urxencias Médicas e da Garda Civil. Tras confirmar a morte da muller, os efectivos sanitarios indicaron que o home respiraba con dificultade.