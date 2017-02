Celta-Real Madrid, tamén suspendido

A cuberta de Balaídos tampouco aguantou os estragos do temporal que asola Galicia e o Celta-Real Madrid, previsto para este domingo ás 20:45 horas, tampouco se xogará. Como onte en Riazor, parte do teito do estadio municipal, en concreto da bancada de Río, voou co temporal e o Concello decidiu aprazar o encontro, segundo adiantou o alcalde Abel Caballero.

Estragos na cuberta de Balaídos. | Fonte: Antena3

Os técnicos municipais avaliaron esta mañá o estado da cuberta metálica de Río, zona na que adoitan ubicarse os afeccionados visitantes. Como non puideron acceder ao teito polos fortes refachos de vento, non se pode garantir a seguridade dos seareiros. Técnicos do Concello, dirixentes do Celta e os responsábeis de Seguridade estiveron dacordo coa suspensión, segundo avanzou o alcalde Abel Caballero.

Malia o anuncio do alcalde, a media tarde, a LFP aínda non fixo oficial a decisión, e o Celta limitouse a anunciar no seu twitter: “El RC Celta, pendiente de la confirmación oficial de la suspensión del partido de este domingo”.

“O prioritario é a seguridade do espectador, hai un temporal realmente importante e ogallá as medidas de seguridade se cumpran”, dixo o Toto Berizzo, que tiña previsto fronte ao Real Madrid reservar os titulares para o partido de volta das semifinais da Copa do Rei, o vindeiro mércores en Mendizorrotza.

Deste xeito, o Celta-Real Madrid segue o mesmo camiño que o Dépor-Betis en Riazor e o Racing de Ferrol-Palencia na Malata, tamén suspendidos polos efectos do temporal. En troques, para esta tarde, mantense o Lugo-Córdoba de Segunda División no Anxo Carro.