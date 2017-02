Temporal.- O Concello de Vigo suspende o partido Celta-Real Madrid por desprendementos na cuberta de Balaídos

O Concello de Vigo suspendeu o partido de Liga que este domingo enfrontaba a Celta de Vigo e Real Madrid por problemas de desprendementos na cuberta do Estadio Municipal de Balaídos derivados do temporal de choiva e vento que azouta Galicia desde o pasado mércores.

Así o indicou o rexedor olívico, Abel Caballero, quen confirmou que se produciron desprendementos nas chapas da cuberta de parte sur da bancada de Río do estadio de Balaídos, de titularidade municipal.

Caballero trasladou, en declaracións aos medios, que ao longo da mañá leváronse a cabo reunións entre bombeiros e técnicos municipais e do propio clube. Finalmente, determinaron que "non se pode celebrar o partido porque non se pode garantir a seguridade ao 100 por cen".

"Tanto o presidente do Celta como eu estamos de acordo co ditame dos técnicos. Así se vai a comunicar ao Real Madrid e á Liga", indicou. O partido estaba previsto para o domingo ás 20.45 horas.

Segundo Caballero, é "imprescindible" que se "aseguren" as chapas desprendidas da cuberta do estadio, pero debido ao forte vento que se rexistra en Vigo "non se pode operar". "Hai que esperar a que o tempo cambie. A obra é probable que requira de días", manifestou.

Con todo, a suspensión definitiva do partido non está confirmada. O Real Club Celta de Vigo comunicou en redes sociais que está "pendente" da suspensión do encontro.