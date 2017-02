O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, avanzou que "o luns" haberá convocatoria tanto da comisión de Facenda sobre os orzamentos municipal como do pleno onde deben someterse a debate, cuxa celebración está prevista, segundo o rexedor, para "a semana do 16 de febreiro".

En declaracións aos medios este sábado en Santiago, Noriega indicou que a comezos da semana que vén quedará definido o calendario para a aprobación dos orzamentos municipais logo de semanas de negociacións cos grupos da oposición, principalmente co BNG, que o pasado venres confirmou que non se oporá ás contas do grupo de goberno.

Nunha xornada de sábado marcada pola situación municipal da Coruña, onde o alcalde, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), enfróntase a unha cuestión de confianza pola imposibilidade de aprobar as súas contas; Noriega mostrou o seu apoio ao seu homólogo coruñés e o seu grupo de goberno.

E é que cre que para Noriega a cuestión de confianza é "unha ferramenta válida cando non hai alternativas" e o goberno local atópase nunha situación de "bloqueo". "Se non hai proxecto alternativo de goberno, o normal é que esas contas queden viabilizadas", apostilou.

Logo de semanas de conversacións entre Marea Atlántica e o PSOE da Coruña finalmente romperon as negociacións e Xulio Ferreiro convocou unha cuestión de confianza que se celebra desde a mañá deste sábado.

Unha situación que Noriega ve diferente na cidade que dirixe, xa que mostrou a súa confianza a que na capital galega "haxa un apoio aos orzamentos, se non con voto a favor, coa abstención" por parte do grupo socialista, que se atopa actualmente cun edil menos polos problemas internos para cubrir a baixa dunha concelleira que renunciou á súa acta hai xa un ano.

"Nos momentos nos que está a vivir o PSOE non hai unha posición única. Hai unha posición en cada concello e iso non deixa de ser un drama para construír alternativas ao PP", trasladou.

"Polas actitudes que percibimos, somos optimistas en que o PSOE teña unha actitude de non bloqueo das contas", manifestou, para logo asegurar que as conversacións están "moi avanzadas", a pesar de que o BNG aínda "non deu o si para ir ao altar" a Compostela Aberta.