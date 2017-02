Temporal.- Desprendementos de tellados ou a caída dunha torreta, entre as principais incidencias polo mal tempo

O forte vento que continúa afectando a Galicia na xornada do sábado deixou decenas de incidencias polas diferentes localidades, danando vivendas e infraestruturas.

Entre os incidentes máis destacados das últimas horas, rexistrouse o desprendemento dun tellado nunha vivenda de Piñor, sobre as 11,00 horas. O inmoble sitúase no lugar de Senra, na parroquia de Barrán. A estrutura de chapa danada saíu despedida e acabou impactando contra uns cables da luz, quedando a piques de caer ao chan.

En Vigo, ademais, produciuse a caída dunha torreta na zona de seguridade do aeroporto de Peinador. Así mesmo, a caída dunha rama dunha árbore provocou o accidente dun camión rexistrado esta mañá en Salvaterra de Miño, sen ter que lamentar feridos.

O sinistro tivo lugar no quilómetro 6 da PO-400, e un particular alertou do accidente ao servizo de Emerxencias sobre as 12.40 horas. Segundo indicou, a rama causou importantes danos no vehículo.

En Pontevedra, unha árbore caeu sobre a porta de acceso do IES A Xunqueira 1, situado na rúa Alexandre Bóveda. O director do centro púxose en contacto co 112 ás 11.00 horas para informar da situación e acto seguido, os profesionais do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertaron á Policía Local.

Doutra banda, continúa cortado o tráfico ferroviario da liña Vigo-Ourense debido aos desprendementos provocados polo temporal. Renfe mantén un plan alternativo por estrada ambas as localidades, e destaca que o resto de liñas funcionan con normalidade, salvo demoras pola climatoloxía.

Adif mantén mobilizado dispositivo de ata cinco vehículos de mantemento e unha extensa dotación de persoal, que traballa intensamente para tratar de restablecer os principais eixos ferroviarios da comunidade galega.

SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA

Así mesmo, Unión Fenosa informou que a subministración se restableceron para decenas de clientes, e que os problemas da rede eléctrica afectan nestes momentos a 49.378 persoas. Por provincias, o maior número dáse na Coruña (18.336), Ourense-Lugo (17.532) e Pontevedra (13.821).

A compañía distribuidora reforzou o dispositivo despregado con preto de 50 operarios desprazados desde outros puntos de España, que se suman ás máis de 500 persoas, entre brigadas, operadores de rede e da plataforma telefónica.

Priorizáronse as zonas máis afectadas e despregou, nas últimas horas, máis de 50 grupos electróxenos para repor a subministración, mentres segue coas reparacións necesarias.

A maioría das incidencias están ocasionadas pola caída de árbores, ramas e cortizas sobre as liñas debido ao forte vento. As adversas condicións meteorolóxicas e as dificultades de acceso ás liñas afectadas están a complicar o labor das brigadas.

284 ALERTAS

O servizo de Emerxencias do 112 Galicia rexistrou de 284 incidentes ata as 12,00 horas do sábado. A provincia de Pontevedra segue sendo a máis afectada con 93 alertas, seguida de Lugo con 79, Ourense con 64 avisos e A Coruña con 48.

A maioría de actuacións debéronse a caída de árbores ou ramas ás estradas, seguida de problemas relacionados con postes ou cables da luz.