A anciá falecida na Estrada (Pontevedra) sufría un corte de luz na súa casa debido ao temporal

A anciá falecida este sábado pola mañá na Estrada (Pontevedra) tras caer polas escaleiras da súa casa --situada na parroquia de Codeseda, no lugar das Quintas-- sufría un corte de luz debido ao temporal.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes de Protección Civil da localidade, varias parroquias do municipio, entre elas o lugar das Quintas, onde vivían a anciá e o seu marido, carecen de subministración eléctrica desde este venres pola noite debido ao temporal.

De feito, estas mesmas fontes explicaron que se produciu unha avaría "bastante grande" que aínda non foi emendada.

Segundo indicaron a Europa Press fontes coñecedoras do suceso, a muller falecida, que tiña 91 anos, era autónoma. Pola súa banda, o seu marido, que tamén sufriu o accidente, atópase ferido.

Unha persoa particular contactou co 112 Galicia ás 10,30 horas deste sábado para dar conta da situación. Segundo explicaron desde o 112 Galicia, escoitou uns berros pedindo axuda desde o interior do inmoble, polo que decidiu acceder por unha xanela.

Dentro da casa, atopou ás dúas persoas tiradas no final das escaleiras.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 puxo a situación en coñecemento de Urxencias Médicas e da Garda Civil. Tras confirmar a morte da muller, os efectivos sanitarios indicaron que o home respiraba con dificultade.