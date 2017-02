A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, solicitou un encontro co presidente da Interprofesional Láctea (Inlac), José Armando Tellado, que terá lugar a próxima semana co fin de avaliar a situación actual e as perspectivas de futuro do sector lácteo galego e nacional.

O obxectivo desta reunión de traballo é "seguir avanzando" nas diferentes liñas de colaboración abertas para buscar "unha maior sustentabilidade e estabilidade" no sector, tendo en conta a posición de Galicia como a comunidade que "produce o 40 por cento do total do leite no Estado e reúne a máis da metade dos gandeiros".

Segundo explicou a Xunta nun comunicado, trátase de continuar dando pasos para "garantir a orixe española do leite, mellorar a transparencia e, consecuentemente, pór en valor o produto entre os consumidores".

Tamén se pretende proseguir coa planificación e desenvolvemento de actuacións en materia de promoción do consumo de leite e produtos lácteos entre a poboación española para "facer fronte ao descenso continuado rexistrado nos últimos anos".

Esta convocatoria prodúcese só un día despois de que Unións Agrarias (UU.AA.) anunciase que pedirá unha reunión ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para trasladarlle as problemáticas que afronta o lácteo galego, ao asegurar que os gandeiros están a percibir un "prezo arbitrario" duns 28 céntimos, un catro por baixo do que se rexistra no mercado mundial.