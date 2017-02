Xunta e sector apícola chegan a un acordo para a repartición de trampas contra a vespa velutina

A Consellería do Medio Rural e as catro asociacións apícolas de Galicia alcanzaron un acordo para a repartición das trampas da vespa velutina.

En concreto, as asociacións repartirán entre os seus socios as 5.600 trampas que facilitará este ano a administración galega en función do número de colmeas e das zonas afectadas.

Este material unirase ás máis de 5.000 trampas e botes de líquido atraente xa entregado por Medio Rural aos apicultores afectados.