Decenas de xubilados concéntranse en Vigo para esixir as súas pensións ao Goberno venezolano

A pesar do mal tempo que azouta este sábado a Comunidade galega, un grupo de pensionistas acudiu á concentración convocada pola Asociación de Pensionados e Xubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg) para reivindicar o seu dereito a percibir as súas pensións de vellez, cuxo pago incumpre o Goberno venezolano desde fai, denunciaron, 14 meses.

Nun comunicado, a asociación deu a coñecer o "drama humano" para xente que, logo de "unha vida de traballo e cotización para acceder a unha pensión digna de vellez", foi "abandonada á súa sorte tanto por Venezuela como, paradoxicamente, por España".

Neste sentido, o colectivo explicou que, desde España, dicir que, "ao figurar como pensionados no sistema venezolano, négaselles o acceso de axudas polo lado español".

Na súa maioría, explicou a asociación, trátase de españois retornados --tamén hai outros que non o son-- que, a xuízo deste colectivo, foron "abandonados á súa sorte" cando decidiron establecerse en España "contando coa súa pensión de retiro venezolana".

A concentración deste sábado foi replicada en moitas outras cidades de España --Asturias, Madrid, Cataluña, Canarias, Andalucía, Aragón, Bilbao e Valencia-- por outro oito asociacións agrupadas xunto a Apejuveg na Federación de Asociacións de Pensionados e Xubilados.

O chamado de todas estas persoas diríxese ás autoridades españolas para que esixan o cumprimento do aprobado no Congreso dos Deputados de Madrid, no que respecta a facer valer o Convenio Bilateral de Seguridade Social subscrito entre España e Venezuela en 1990.

De non lograrse, precisou o colectivo, polo menos "abrir o acceso dos afectados ao sistema de axudas e compensacións necesarias para permitir a súa digna subsistencia".