TURISMO.-A Deputación da Coruña promociona en Ourense os produtos gastronómicos da provincia

A Deputación da Coruña promocionou este sábado, en 'Xantar', a Feira Gastronómica de Ourense, os produtos gastronómicos da provincia nun acto que contou coa presenza da vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín e o deputado da área de Turismo, Xosé Regueira.

Nela, déronse a coñecer, entre outros produtos, "as troitas de Oroso; a preparación do polbo á mugardesa; o bolo do pote de Mazaricos e as filloas de Zas", sinala a institución coruñesa.

Por iso, xunto aos representantes provinciais, estiveron presentes na feira o alcalde de Zas, Manuel Muiño; o de Oroso, Manuel Mirás; a alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz, ademais dos alcaldes de Mazaricos e Rianxo, Juan Branco e Adolfo Muiño, respectivamente.

Respecto da oferta gastronómica exposta, a vicepresidenta da Deputación sinalou que se apostou por "a variedade e a riqueza de produtos nos concellos e comarcas da provincia".

Por outra banda, incidiu na necesidade de apostar por "a sustentabilidade e a calidade" para o crecemento neste ámbito.