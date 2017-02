Educación pon en marcha o 'Club de Ciencia', un programa piloto para o fomento da investigación

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de convocar, por primeira vez, o 'Club de Ciencia', un programa piloto de innovación educativa dirixido aos centros de Primaria, ESO e Bacharelato de Galicia.

A través desta convocatoria, segundo precisou a Xunta nun comunicado, a Consellería seleccionará un total de 10 centros educativos para que, en base á iniciativa que presenten, desenvolvan un proxecto concreto no ámbito da innovación, e para o que recibirán unha achega de 1.200 euros.

A proposta do departamento encabezado por Román Rodríguez ten como obxectivo incentivar que os colexios e institutos propoñan, deseñen e implanten accións concretas co fin de fomentar a investigación, o desenvolvemento do espírito crítico, o impulso das vocacións STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) entre o alumnado en xeral, e entre as alumnas en particular.

E é que, segundo diversos estudos a nivel nacional e internacional, están menos representadas nas carreiras científicas.