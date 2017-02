Denuncian a exclusión de entidades de ámbito estatal no borrador para unha Lei galega de identidade de xénero

A Fundación Daniela, entidade dedicada á erradicación da discriminación de nenos, adolescentes e mozos transexuais e as súas familias, denunciou a ausencia de "representatividade" de todas as entidades no borrador de colectivos LGTBI para unha Lei galega de identidade de xénero.

Nun comunicado, denuncia falta de "participación" de todas as entidades no citado borrador despois de que colectivos LGTBI pedisen ás distintas forzas políticas que "fagan seu" o texto que rexistraron este venres no Parlamento de Galicia.

Entre outras cuestións, piden a regulación dunha "documentación transitoria" para as persoas transexuais, como existe xa en Madrid ou no País Vasco.

VETOS

Sobre este borrador, nun comunicado, a Fundación Daniela afirma que non é "representativa da totalidade das entidades transexuais e LGTBI da comunidade".

Ademais, denuncian que "se vetou explicitamente a participación no mesmo aos colectivos de menores trans e ás súas familias, de ámbito estatal, e con presenza en Galicia", sinalan en alusión á propia Fundación e á asociación Chrysallis.

Por iso, reclaman que unha proposta legal deste tipo debería ser revisada coa participación "activa" de todas as asociacións con representación na comunidade autónoma. "E evidentemente sen veto algún para a participación de ningún colectivo".