O sindicato CC.OO. denunciou que os cambios introducidos polo Sergas nos accesos ao parking do Hospital Álvaro Cunqueiro "non solucionan" as colas que se forman á entrada do aparcadoiro.

A través dun comunicado emitido este sábado, o sindicato cualificou de "unha nova ocorrencia" a medida anunciada pola xerencia da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo, co obxectivo de mellorar o acceso de vehículos ao Hospital Álvaro Cunqueiro para evitar os problemas nas horas punta.

Así, a xerencia do hospital vigués decidiu reordenar o tráfico de forma que separará aqueles automóbiles que se dirixen ao aparcadoiro público daqueles que van ao de persoal, para que non interfiran entre si.

Segundo informou o Sergas, esta medida, que se implantará en período de proba desde a próxima semana, implica que o carril dereito de entrada desde a rotonda será utilizado polos coches que van ao parking e polo transporte público; e o da esquerda será para os vehículos que vaian ao estacionamento de persoal e á zona de urxencias.

En relación a iso, o sindicato cre que a medida "poderá desconxestionar uns pequenos metros, pero mentres haxa unha soa entrada desde o inicio do parking seguirán as colas".

Así as cousas, lembrou que "xa expuxo" unha serie de medidas para solucionar o problema, que consisten en que o aparcadoiro se "gratuíto para usuarios e traballadores como estaba previsto", a "liberdade para aparcar nas diferentes zonas e aparcadoiros" e, por último, "arranxar" para posteriormente "utilizar" os espazos lindeiros ao hospital, "o chamado 'xardín terapéutico' como parking exterior".