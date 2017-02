Derbi de cor compostelá

Ficha técnica:

Santiago Futsal 3: Chema Mella, Hugo Sánchez, Pablo Mel, Catela e Antonio Diz –cinco inicial- Álex Diz, Dani Montes, Pablo Tallón, Santi, Isma e Álex Velasco.

Pescados Rubén Burela 0: Álex, Jorge Bellvert, Iago Míguez, Hélder e Iago Rodríguez –cinco inicial- Renato, Carlitos, Cuco e José Carlos.

Goles: 1-0: Álex Diz (minuto 5). 2-0: Antonio Diz (26’). 3-0: Antonio Diz (36’).

Árbitros: Gallo Suárez e Martínez Torres. Expulsaron con vermella a Santi nos composteláns. Amarelas a Hugo Sánchez e Catela no Santiago Futsal e a Renato, Hélder, Bellvert, Iago Rodríguez e Álex no Burela.

Incidencias: partido da 18ª xornada da LNFS celebrado no pavillón de Santa Isabel con arredor de 1.000 espectadores.

Superioridade compostelá no derbi galego xogado en Santa Isabel. | Fonte: @Santiago_Futsal

Intenso e trepidante derbi galego no Santa Isabel, pero con superioridade do Santiago Futsal sobre o Burela, sobre todo no segundo tempo, e triunfo claro por 3-0. Houbo igualdade no arrinque, pero co paso dos minutos a intensidade dos de Santi Valladares impúxose sobre os burelaos, sen moitas ideas para atacar a meta local. Álex Diz abriu o marcador no minuto 5, e o seu irmán Antonio sentenciou con dous goles que puideron ser máis no segundo tempo. Tres puntos de ouro para o Santiago Futsal, que suma 22 e se afasta dos postos de descenso. O Burela, con 15, ten dous de vantaxe sobre o Levante, penúltimo na táboa.

Presión e igualdade nos primeiros minutos, con ocasións nas dúas áreas e Chema Mella que evitou o gol laranxa en remates de Cuco e Antoñito. Pero os composteláns adiantáronse no minuto 5, tras un saque de banda que aproveitou o lucense Álex Diz no centro da área. Co 1-0, minutos trepidantes ata que a intensidade obrigou a baixar o ritmo aos dous equipos, momento que o Santiago Futsal aproveitou para quedar coa posesión. Renato estivo a piques de sorprender dende campo propio no minuto 13 e Chema Mella evitou o empate pouco antes do descanso a remate de José Carlos. 1-0 no tempo de lecer.

Tralo paso por vestiarios, o Santiago Futsal impuxo o seu xogo, fíxose dono da posesión e tivo as mellores ocasións. Axiña chegou o 2-0, nunha xogada de estratexia tras unha falta que aproveitou Antonio Diz no segundo pau. En apenas un minuto, os composteláns remataron dúas veces ao pau, primeiro Dani Montes e despois Álex Diz. Burela víase inferior e recorreu ao xogo de cinco xa no minuto 30, pero as ocasións seguiron sendo para os composteláns: Álex detivo dous man a man con Pablo Mel e Ismael. A superioridade compostelá obtivo recompensa no minuto 36, cando Antonio Diz aproveitou no segundo pau un centro-chute de Pablo Tallón.

Co 3-0 semellaba decidido o derbi, pero a falla de 3:50 os árbitros interpretaron como agresión unha acción de Santi, que recibiu a tarxeta vermella. Con porteiro-xogador, cinco contra tres dos laranxas, pero os composteláns aguantaron o asedio burelao durante os dous minutos en inferioridade. Ao final, 3-0 e tres importantes puntos para Santiago Futsal, que sumou 7 dos últimos 9. Pola súa banda, o Burela leva oito derrotas consecutivas.