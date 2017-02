O grupo socialista no Parlamento galego levará ao Pleno que comezará o vindeiro martes no Pazo do Hórreo unha proposición non de lei para "reclamar a supresión progresiva do copagamento farmacéutico", empezando por "os xubilados con pensións menores de 800 euros ao mes".

O portavoz de Sanidade do grupo socialista, Julio Torrado, indicou, a través dun comunicado emitido este sábado, que a intención é que, finalmente, o copago sexa eliminado "para todas as persoas pacientes do Sergas".

Así, o PSdeG propón que os primeiros que non deban "repagar" os medicamentos sexan os xubilados e xubiladas que perciban unha pensión por baixo dos 800 euros mensuais que, como lembrou, representan "máis do 75 por cento do total dos pensionistas de Galicia".

Así as cousas, Torrado cualificou de "profunda inxustiza" a "obrigación de repagar por unha banda do servizo sanitario, como é o tratamento farmacolóxico, vulnerando así o criterio de gratuidade da sanidade pública".