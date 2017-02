Temporal.- O vento tira varias torretas de alta tensión e provoca danos e desprendementos en vías e vivendas

O temporal de vento e choiva continuou afectando a Galicia durante a tarde do sábado, con menor intensidade, aínda que arrastrando centenares de incidencias ao seu paso.

En total o servizo de Emerxencias do 112 xestionou 340 alertas durante a tarde, a maioría en Pontevedra e A Coruña. Os problemas máis frecuentes debéronse a caída de árbores ou ramas ás estradas, ademais de postes ou cables da luz.

A pesar diso, tamén se rexistraron inundacións en vivendas dalgunhas localidades e danos en tellados e fachadas dalgúns edificios.

Continúan, así mesmo, os problemas de subministración eléctrica en todas as provincias e que en concreto afectan a 25.793 galegos. Por provincias, A Coruña conta con 8.608 afectados, Ourense-Lugo 10.938 e Pontevedra 6.247, segundo datos de Unión Fenosa.

Unha das incidencias máis graves ocorreu en Lourenzá, onde o vento tirou dous torretas de alta tensión. Unha delas quedou sobre a estrada que vai a Trabada que, nestes momentos, permanece cortada.

En Redondela, ademais, unha árbore caeu sobre unha liña de media tensión, e os cables corrían o perigo de caer sobre a vía do tren. O Servizo de Emerxencias da localidade encargouse de retirar a árbore durante a tarde, en Soutoxuste, na parroquia do Viso. Ata o lugar tamén se desprazou persoal da compañía eléctrica.

Así mesmo, no Rosal, o vento provocou o desprendemento da cuberta dunha granxa de pitos, situada en O Casal. As chapas do tellado quedaron esparexidas pola propiedade da granxa e as leiras lindeiras.

Doutra banda, pechouse o Complexo deportivo de Monterrei, en Ourense, por precaución de face ao temporal, unha medida que se está aplicando noutras localidades.

ESTRADAS GALEGAS

As incidencias polo temporal levou a reordenar o tráfico nas estradas galegas, como na rotonda de Orro, debido ao desprendemento de paneis antirruído encostados aos pretiles metálicos do viaduto na AC-549.

Tamén permanece pechada o tráfico a PO-534 en Forcarei, pola caida do tendido eléctrico de alta tensión. Outros problemas con postes e cableado déronse en vías como a AC-543 e a PO-532.

Doutra banda, rexistráronse numerosos desprendementos e bolsas de auga en varios puntos da rede de estradas autonómica, e foi necesaria a intervención da máquina quitaneves na OU-122, en Ourense.

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta decidiu ademais activar o 'Plan Especial para o risco de inundacións en Galicia', tras o aviso da Confederación Hidrográfica do Miño de niveis significativamente altos e a posibilidade de crecida do río Azúmara en Beguntillo, en Castro de Rei (Lugo).

VISITA AOS CENTROS

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, desprazouse leste mesmo sábado para comprobar os danos provocados polo temporal aos centros educativos. En concreto, ao CPI Antonio Orza de Boqueixón, ao que o vento arrincou a cuberta durante a noite.