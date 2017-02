Decepcionante Breo no Pazo

Ficha técnica

CB Breogán 78: Josep Franch (9), Sergi Quintela (2), Salva Arco (10), Fakuade (6), Matt Stainbrook (16) –cinco inicial- Rafa Huertas (7), Gilling (14), Iván Cruz (11), Geramipoor (3) e Lobito Fernández (0).

Actel Lleida 81: Marc Rubín (6), Nevels (25), Sevillano (3), Demetrio (12) e Papa Mbaye (1) -cinco inicial- Jose Simeón (4), Feliu (11), Sutina (11), Alzamora (6) e Marc Martí (2).

Parciais: 17-22, 21-21 (38-43), 21-20, 19-18 (78-81).

Árbitros: Javier Torres Sánchez e Alfonso Olivares Iglesias. Eliminaron por cinco faltas (técnica incluída) a Lobito Fernández no Breogán.

Incidencias: partido da 22ª xornada da LEB Ouro disputado no pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante preto de 3.000 espectadores.

Matt Stainbrook foi o máximo anotador dos lucenses con 16 puntos. | Fonte: @CBBreogan

Mal partido e malas sensacións do Breogán, sobre todo en ataque, precipitado e individualista. Agás os primeiros minutos, o equipo lucense foi sempre a remolque do Lleida e, aínda que chegou ao final con opcións, xogou un pésimo último cuarto, no que estivo case cinco minutos sen anotar en xogo. Ao final, 78-81, e os lucenses que acabaron cun 22% de acerto (5 de 23) nas triplas. Só se salvou Matt Stainbrook, con 16 puntos e 6 rebotes, e decepcionante foi a actuación de Aaron Geramipoor e Lobito Fernández.

Matt Stainbrook aportou 8 puntos no primeiro cuarto, pero as triplas visitantes (Nevels, Demetrio e Sutina) mantiñan a Lleida no marcador. Breo ía por diante (17-15), pero encaixou un parcial de 0-7 na recta final do primeiro cuarto: 17-22.

Iván Cruz anotou oito puntos consecutivos e o Breo púxose 25-26, pero Lleida parou o partido e devolveu o parcial (2-10) para manter a súa vantaxe (27-36). Oito puntos de Gilling e tres máis de Cruz e os lucenses empataban o partido (38-38), pero Lezcano recibiu unha técnica por protestar, e Lleida sumou catro puntos tras tiro libre e tripla de Nevels: 38-42 ao descanso. Ademáis, Lobito Fernández recibiu outra técnica de camiño cara a vestiarios.



Tralo descanso, o tiro libre pendente, triplas de Demetrio e Nevels e Lleida volve abrir oco (40-49). Arco dende 6,75 puxo a seis o Breo e unha tripla de Rafa Huertas apertou o marcador (56-58). Gilling achegou os lucenses aínda máis, pero Sutina pechou o cuarto cunha tripla: 59-63. Breogán estaba no partido, pero con intermitencias no seu xogo.

De novo estiraron os cataláns o marcador (62-70) e Breogán, tras un 2+1 de Geramipoor, pasou case cinco minutos sen anotar. Pero Lleida tampouco sumou e un 2+1 de Rafa Huertas meteu a Breogán de cheo na pelexa (69-72). Stainbrook empatou o partido 74-74, pero os de Borja Comenge xogaron mellor o tramo decisivo. Anotou Rubín o 74-76 e Nevels dende o tiro libre o 74-77. Breogán necesitaba unha tripla pero executou un mal ataque, e nin Franch nin Stainbrook anotaron. Nevels e Feliu non erraron dende o 4,60 e Lleida acabou gañando 78-81.