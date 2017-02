Obra, por fin a quinta

Ficha técnica

Obradoiro 89: Mickey McConnell (10), Dulkys (15), Bendzius (15), Rosco Allen (9) e Artem Pustovyi (11) –cinco inicial – Shayne Whittington (9), Matulionis (6), Nacho Llovet (2), Santi Yusta (12) e Pepe Pozas (0).

ICL Manresa 75: Michael Machado (6), Suggs (6), Pere Tomás (17), Auda (18) e Xavi Rey (4) -cinco inicial- Cvetkovic (10), Aranitovic (3), Marjan Cakarun (10), Joe Trapani (1), Belemene (0) e Lluís Costa (0).

Parciais: 29-21, 20-16 (49-37), 15-22, 25-16 (89-75).

Árbitros: M.A. Pérez Pérez, Juan De Dios Oyón e M.A. Pérez Niz. Eliminaron por cinco faltas persoais a Bendzius nos locais e a Joe Trapani nos visitantes.

Incidencias: partido da 20ª xornada da Liga Endesa disputado no Multiusos Fontes do Sar ante unos 4.852 espectadores.

Artem Pustovyi busca o aro ante Xavi Rey. | Fonte: ACBPhoto

O público agardou ata que se certificase a vitoria. Foi clara no marcador (89-75), pero vivida con incerteza despois de tantos tropezos. Dous meses despois de gañar a Joventut en Sar, Obradoiro volveu a facelo, de novo en Sar e ante un rival directo pola permanencia, ao que deixa a tres vitorias: dúas máis o basket-average.



O primeiro cuarto foi case perfecto para os de Moncho Fernández en ataque, case sen erros no tiro. Unha tripla de Dulkys e os puntos de Pustovyi e o Obra gañaba 7-2. Triplas de Rosco Allen e Bendzius, e 15-7. Pero Manresa tamén anotaba dende 6,75 e agarrabase no marcador (17-14). Novas triplas de Dulkys e Bendzius, e Obradoiro gañaba 29-21 tras dez minutos.

Pero os galegos estiveron case cinco minutos cunha soa canastra de Santi Yusta, e Manresa foise achegando no marcador (32-29). Matulionis anotou unha tripla, pero respostou Suggs e Manresa estaba a un punto (38-37). Os composteláns apertaron en defensa, acadaron un parcial de 11-0 na recta final do segundo cuarto (catro tiros libres de Yusta, outra tripla de Matulionis) e chegaron 49-37 ao tempo de lecer.



Manresa non se ía do partido e cun parcial de saída de 0-8, púxose 49-45 e obrigou a Moncho Fernández a parar o partido. Pustovyi e McConnell tiraron dos composteláns, que volveron abrir oco (61-52). Pero de novo os cataláns se agarraban o partido e coas triplas puxéronse 61-59. Lluís Costa tivo un tiro para empatar o partido que non entrou, e o Obra chegou por diante (64-59) aos últimos dez minutos.



Non sufriu moito Obradoiro, xa que no arrinque do cuarto decisivo acadou un parcial de 9-0, con 5 puntos consecutivos de Dulkys, e a parroquia obradoirista comezou a respirar, xa con 73-59. Rosco Allen anotou, outra tripla de Dulkys e a diferenza xa non baixou dos dez. Ao final, 89-75 e quinta vitoria; a vindeira cita, visita a Baskonia.