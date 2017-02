Abel Caballero reunirase o próximo luns con Sáenz de Santamaría e Montoro para abordar o financiamento local

O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), o socialista Abel Caballero, dixo que o próximo luns 6 de febreiro manterá unha reunión co vicepresidente do Goberno e ministra para as Administracións Territoriais, Soraya Sáenz de Santamaría, e co ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, para abordar un novo sistema de financiamento local.

Caballero reivindicou o labor da Administración Local así como a súa relevancia na política: "Temos que deixar de ser os grandes esquecidos da política española", afirmou durante a súa intervención nun acto de entrega da Chave de Ouro do Municipalismo a título póstumo á exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, quen faleceu o pasado mes de novembro en Madrid.

Para Caballero, que leva bastante tempo reclamando un novo sistema de financiamento local, "as reivindicacións deben dar paso a solucións". E, neste sentido, dixo esperar que "non dean máis corda" dende os gobernos autonómicos e o central: "Imos continuar coa nosa man tendida para o acordo e o diálogo", apuntou.

Segundo recalcou, os alcaldes "gobernan e vertebran España": "O que nos move é a bandeira do muncipalismo e tamén o noso desexo de construír España porque nos sentimos españois", engadiu.

E mostrouse esperanzado ante o encontro que manterá o luns con membros do Goberno, ao mesmo tempo que citou unha editorial escrita por Barberá para expresar a súa petición: "Rita dicía: queremos o acordo, pero agora; non dentro de anos nin dun futuro que sempre nos venden próximo pero que non chega", sinalou.

Ao acto de homenaxe acudiu o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, quen tamén enxalzou a importancia do traballo dos alcaldes e concelleiros e o "grande labor de Estado" que fan dende os concellos. Así mesmo, destacou o grande papel desempeñado polos concellos "á hora de intentar que as contas públicas estivesen un pouco mellor" ao rexistrar superávit.

A reunión coa FEMP producirase o luns 6 de febreiro, catro días antes de que o Consello de Ministros aprobe a constitución do grupo de expertos que abordará a reforma do financiamento autonómico segundo anunciou este martes o propio vicepresidente tras reunirse co presidente valenciano, Ximo Puig.