Goya.- O galego Alberto Vázquez, dobremente premiado por Mellor Película de Animación e Mellor Curto de Animación

O galego Alberto Vázquez resultou este sábado 4 de febreiro dobremente premiado na 31 edición dos Premios Goya, ao resultar premiadas 'Psiconautas, los niños olvidados', da que é codirector, como Mellor Película de Animación, e 'Decorado', Mellor Curtametraxe de Animación.

'Psiconautas, os nenos esquecidos' ha superado a 'Ozzy' (Capitán Araña, Arcadia Motions Picture, Pachacamac e BD Animation), e 'Teresa eta Galtzagorri' (Dibulitoon Studio).

Pola súa banda, 'Decorado' superou a 'Darrel' (de Alan Carabantes e Marc Briones), 'Made in Spain' (de Coke Riobóo) e 'Uka' (de Val Comba).

A Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas de España entregou este sábado os Premios Goya, os galardóns máis importantes que se conceden no cinema español, que celebran a súa 31 edición, unha cerimonia que tivo lugar por quinto ano consecutivo no Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid e que contou co intérprete e humorista Dani Rovira como mestre de cerimonias.