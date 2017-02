A provincia de Pontevedra segue rexistrando incidentes relacionados co mal tempo, sobre todo na Estrada

O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia xestionou 107 incidentes na provincia de Pontevedra relacionados co episodio de meteoroloxía adversa, concretamente entre as 18,00 horas deste sábado e as 6,00 horas deste domingo.

O concello máis afectado é o da Estrada, con 36 incidentes atendidos. En Vigo recibíronse 10 avisos e en Lalín, 5. Nel Concello de Pontevedra, mentres, foron xestionados 4 incidentes.

O litoral galego permanecerá este domingo en alerta laranxa por un novo temporal costeiro que afectará ou noroeste e oeste da provincia dá Coruña e á costa lucense a partir da tarde.

Espéranse ventos do Oeste de forza 7 e 8 e mar combinado do oeste con potas de entre cinco e seis metros. En Lugo, o vento poderá alcanzar forza 8-9.

Ademais, na provincia de Pontevedra actívase unha nova alerta laranxa por vento que afectará a toda a rexión a partir da tarde con rompes que poderán alcanzar ou 100 km/h.

Na montaña de Lugo e Ourense, a partir da media noite e ata a tarde deste domingo, permanecerá activo o aviso amarelo por neve e espéranse acumulacións de ata 18 centímetros e a cota ao redor de vos 700-900 metros.

O Concello da Coruña informou que manterá este domingo o dispositivo de seguridade municipal activado debido ao temporal, segundo informa o Consistorio.

A pesar de que se prevé que a forza do vento se reduza, indica que ou fará para "previr calquera situación que poida levar rocha para a cidadanía".

Por este motivo, manteranse cercas vos accesos aos areais da cidade, así como precintados vos parques e xardíns. As zonas deportivas ao aire libre tamén permanecerán sen actividade.

En concreto, este domingo manterase durante toda a xornada a alerta de nivel laranxa do mar con potas que poden chegar ao oito metros.

A alerta laranxa tamén está decretada por vento no litoral, con ventos de forza oito.

Os corpos de seguridade municipais lembran á poboación a importancia de extremar as precaucións e non achegarse á zona de costa ante posibles golpes de mar.

Desde o Concello, cifran tamén en case 40 as incidentes atendidos a pasada noite por árbores caídas, actuacións na propia calzada vos desprendementos de cubertas, entre outras.