Temporal.- Ondas de entre cinco e oito metros no litoral e máis de cinco centímetros de neve na montaña galega

Como consecuencia da entrada de aire frío, os chuvascos serán de neve nas zonas altas e acumularán máis de cinco centímetros nas montañas de Lugo e Ourense, polo menos ata as 18,00 horas deste domingo.

Segundo o parte meteorolóxico publicado por Meteogalicia, as ondas estarán por encima do cinco metros durante toda a xornada, chegando puntualmente ao oito metros no litoral da Coruña, con ventos.

No que respecta aos ventos, o litoral da Coruña está a ser azoutado por ventos do oeste de forza sete, que deberían remitir a partir do mediodía. Pola súa banda, a Mariña luguesa está a sufrir ventos do oeste de forza oito a nove, que se espera que remitan ata ventos do suroeste de forza sete a partir deste mediodía.

O noroeste da Coruña e a Costa da Morte tamén sofren durante esta xornada ventos do suroeste de forza sete.

Segundo indicou a Xunta nun comunicado, mantense a situación de alerta laranxa por temporal en toda a costa galega. Ademais, na montaña de Lugo e Ourense está activado un aviso amarelo por neve con acumulacións previstas de ata 18 centímetros e cota de neve ao redor dos 700-900 metros.

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior recomenda permanecer lonxe da costa.