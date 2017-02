En Marea esixiu á Xunta que deixe de autorizar batidas de lobos en Galicia, sumándose así á petición de colectivos ecoloxistas e animalistas. O deputado da formación no Parlamento autonómico Marcos Cal afirmou que esta práctica xurdiu polo "fracaso das políticas de xestión e conservación do lobo por parte da institución".

Segundo afirmou o grupo parlamentario de En Marea este domingo nun comunicado, as batidas son "contraproducentes" para o obxectivo da convivencia en harmonía entre o home e o lobo. Ademais, sinalou que os ataques ao gando "de cando en cando" son ocasionados por lobos, xa que estes prefiren presas salvaxes, mentres que os cans optan polas domésticas.

Así mesmo, defendeu que a Xunta "debe" protexer ás empresas gandeiras dando "unha resposta inmediata ante calquera incidencia", taxando debidamente as perdas e efectuando o pago de forma áxil --para o que o Goberno conta con axudas europeas--.

O grupo parlamentario tamén lembrou que recentemente tivo lugar unha batida en Friol (Lugo) que foi "un espectáculo desastroso cheo de irregularidades que terminou coa morte dun can". Ante esta situación, pediu ao Goberno galego que abandone a súa política "de non facer nada e permitir as batidas" e comece a dar "respostas con medidas eficaces propias deste século".

Para iso, a formación rexistrou no Parlamento de Galicia diversas iniciativas nas que solicita á Xunta "información relativa aos datos científicos nos que se apoia o Goberno galego para autorizar as batidas".