O concelleiro popular Miguel Fidalgo pediu ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que deixe de "mentir" e de "manipular e tentar enganar á opinión pública" sobre o estado "lamentable e deplorable" da bancada de Río de Balaídos.

Estas declaracións aos medios prodúcense despois de que o Concello de Vigo suspendese o partido de Liga que este domingo enfrontaba a Celta de Vigo e Real Madrid por problemas de desprendementos na cuberta do Estadio Municipal de Balaídos derivados do temporal de choiva e vento que azouta Galicia desde o pasado mércores.

A este respecto, Miguel Fidalgo indicou que, no ano 2014, o Goberno municipal "chegou a adxudicar unha obra para mellorar o estado da bancada de Río" de Balaídos, concretamente para "mellorar os contrafuertes e cambiar a cuberta".

"Pero, casualidades da vida, como había unhas eleccións (municipais) en 2015 paralizou ese proxecto, soamente limitouse a reforzar os contrafuertes e decidiu esperar a facer un marabilloso novo Balaídos cunha bancada cunha cuberta de aceiro de cor azul", narrou.

Neste sentido, lamentou que, a día de hoxe e tres anos despois, a bancada de Río siga no seu estado "lamentable". "Por iso demos a volta a España e por iso non se vai a celebrar o partido entre o Celta e o Real Madrid", denunciou Fidalgo, quen, no entanto, matizou que a seguridade dos afeccionados e cidadáns é esencial.

Acto seguido, pediulle a Caballero que "deixe de dicir bobadas sobre un recurso interposto por unha asociación veciñal e cidadá contra a adxudicación da bancada de Río". "O PP non esta detrás deste asunto e non ten nada que ver con esta asociación", subliñou o concelleiro popular.

Nesta liña, indicoulle ao alcalde olívico, de quen dixo que "igual está un pouco maior e ten memoria selectiva", que a mencionada asociación está presidida polo exrexedor socialista de Vigo Carlos Príncipe.