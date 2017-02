Levan ao pleno do Concello coruñés a creación dunha Oficina de atención ás vítimas do franquismo

O pleno ordinario do Concello da Coruña debaterá este luns 6 de febreiro unha moción presentada pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña na que se insta aos grupos a apoiar a constitución dun Consello de Memoria Democrática e a creación dunha Oficina de atención ás vítimas do franquismo.

Así o anunciou a CRMH nun comunicado, no que indicou que dita proposta, que foi rexistrada este venres, pide que o Concello herculino incorpórese á Rede de municipios polo acceso á Xustiza das vítimas do franquismo, tal e como se comprometeu, precisou o colectivo, en outubro de 2016 coa firma do manifesto municipalista de Pamplona.

En canto ás funcións dos citados organismos, a proposta da CRMH precisa que, entre outras cousas, deberán "elaborar informes para a eliminación da simboloxía franquista, recoller documentación sobre as vítimas e testemuñas da vulneración dos dereitos humanos durante a Guerra Civil e o franquismo, e participar na dignificación dos lugares da represión que serán convertidos en espazos da memoria".

Como parte do Proxecto Cárcere, que está a traballar nunha proposta de recuperación do antigo cárcere provincial da Coruña, a CRMH suxeriu que a futura Oficina de atención ás vítimas se instale neste lugar.