O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, apelou á presunción de inocencia do presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luís Costa Pillado, quen está a ser investigado por un suposto delito de tráfico de influencias no marco da operación "Cóndor".

Nunha entrevista concedida este domingo a Cadena Ser recollida por Europa Press, Rueda indicou que Pillado é "un maxistrado de prestixio" que "está a facer un gran labor" e que o feito de que estea a ser investigado "non supón en ningún caso que sexa culpable".

Nun fin de semana marcado polo temporal de vento e choiva que afectou a toda Galicia, o número dous do Goberno galego chamou a "seguir mellorando" os servizos de emerxencia da comunidade, que, na actualidade, "pouco teñen que ver cos de hai 20 anos".

VIOLENCIA MACHISTA

Rueda tamén se referiu ao problema da violencia machista logo de que o pasado fin de semana unha nova muller fose asasinada a mans da súa parella na localidade ourensá do Carballiño.

Neste sentido, indicou que neste ámbito "hai que facer moito máis" en base a dúas liñas de actuación, por unha banda "tentar previr", empezando pola "protección ás vítimas con orde de afastamento" e, por outro, na educación , dado que "cada vez vense actitudes máis preocupantes nos mozos".

Así, tras emprazar a "non usar a violencia machista como arma arreboladiza política", o vicepresidente galego manifestou que "hai que poñer compromisos orzamentarios" para atallar este problema e que a Xunta vai "cumprir" co Estatuto da Vítima de violencia de xénero que establece que nos xulgados debe existir unha "sala especial" para as afectadas e as súas familias.

"Agora que se volven a crear xulgados, se en función da carga de traballo é necesario crealos, terán prioridade os xulgados de violencia de xénero, pero estaremos pendentes do que diga o TSXG", trasladou Rueda, para logo engadir que as estruturas xudiciais de Galicia "non son suficientes".

En relación a isto último, emprazou a que se comunique "xa" o número de novas unidades xudiciais para Galicia co obxectivo de "poder decidir a súa localización concreta" e para que "se podan pór en marcha" antes de final de ano.

ÁREA METROPOLITANA DE VIGO

O vicepresidente galego tamén se referiu á situación da área Metropolitana de Vigo, cuxa posta en marcha atópase nestes momentos paralizada polo recurso contencioso administrativo presentado pola Xunta de Galicia.

Neste sentido, opinou que a intención do Executivo autonómico é facer que o Concello de Vigo "cumpra a lei" que foi acordada polo seu alcalde, Abel Caballero, quen "á hora de cumprila, dixo que non".

"Se Caballero fai cumprir a lei, retiraremos o contencioso. A todos nos interesa que funcione a área metropolitana e que empece funcionando polo transporte, que é o principal. [...] A Xunta será a primeira que poña competencias e recursos", incidiu.

Para Rueda, o rexedor olívico "fai do conflito permanente" como coa Xunta ou "co Celta de Vigo, coa Zona Franca ou a Universidade" o seu "día a día" para tentar "sacar rédito". "Asinou un transporte igualitario para todos e hai que cumprilo", remarcou.

CONGRESO DO PP

Por último, o tamén presidente do PP de Pontevedra indicou que no Congreso Nacional do populares do próximo fin de semana haberá "debate" pero non "pelexas" como, na súa opinión, están a producirse no seo de PSOE e Podemos.

"Se algo castiga a xente é a desunión e as pelexas internas nun partido político. Eu alégrome que o meu partido non as teña e vaia a celebrar un congreso para debater. O espectáculo que dá o PSOE e o que empeza a dar Podemos non creo que lles faga ben a ningún dos dous partidos. Benvido sexa ese aburrimento para falar de ideas", remarcou.