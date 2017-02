A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, asegurou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, perdeu a "credibilidade" dos lucenses e que o seu partido, tanto a nivel nacional como autonómico, deulles "as costas" en materia de infraestruturas.

Nunha entrevista en RNE recollida por Europa Press, a rexedora de Lugo foi preguntada pola construción da nova comisaría do Corpo Nacional de Policía nos terreos do antigo complexo do Hospital Xeral. "Queremos que se materialice, queremos ver pasos", subliñou a alcaldesa, quen sostén que Feijóo "xa non ten credibilidade" entre os lucenses.

Ao seu xuízo, o presidente do Goberno galego debe anunciar unha partida orzamentaria para este fin e iniciar trámites para que se faga realidade.

Nesta mesma liña, indicou que Lugo é a cidade máis próxima a Madrid, así como a entrada á Meseta, polo que, "por lóxica", entende que debería ser "a máis reforzada" en materia de infraestruturas.

Así, no que respecta á modernización do ferrocarril e a construción dunha estación modal, entende que non houbo un "compromiso claro" nin por parte do Ministerio de Fomento nin por parte da Xunta.

Sobre as torres de Ou Garañón, fixo fincapé en que o Concello de Lugo "segue estudando desde o minuto cero a mellor opción" para a cidade. Neste sentido, indicou que están pendentes dun informe externo, que aínda non sabe cando estará listo, para que lles axude a dilucidar que opción tomar.

En relación ao PSOE, mostrou todo o seu "respecto e admiración" tanto a Pedro Sánchez como a Patxi López e espera que este partido volva estar "no lugar que lle corresponde", que é como "alternativa de Goberno" para volver gobernar onde agora non o fai.