Unhas 60 persoas completan a segunda etapa de 'Xuntos no Camiño', de Porriño a Redondela, para visibilizar a diabetes

Seis asociacións de enfermidades crónicas e de índole social de Pontevedra e Vigo afrontaron este domingo pola mañá a segunda etapa do proxecto 'Xuntos no Camiño' a pesar do mal tempo.

En concreto, este domingo completaron a etapa Porriño-Redondela, segundo indicaron os organizadores nun comunicado. Trátase dunha iniciativa promovida por Asampo, Asseii, Anedia, Pedaladas, Amencer-Aspace e Apamp, que comezou o pasado domingo día 22 de xaneiro.

A pesar do temporal, máis de 60 integrantes destas asociacións completaron a segunda etapa do proxecto 'Xuntos no Camiño', a cal está dedicada á diabetes.

O obxectivo é facer máis visible a realidade destes enfermos e reclamar medidas que normalicen as súas vidas. Entre os 'peregrinos' había un amplo colectivo de nenos.