As compañías Chévere e Matarile celebran o seu 30 aniversario na segunda semana do festival 'Escenas do Cambio'

Comeza a segunda semana do festival de teatro, danza e arte 'Escenas do Cambio', que estará protagonizada polo teatro galego co 30 aniversario das compañías Chévere e Matarile, que o celebrarán coas súas representacións 'Cheverografías. Compostela 8717' e 'Antes da metralla', respectivamente.

Segundo apuntou a Xunta este domingo nun comunicado, a arte escénica galego convivirá co teatro contemporáneo de América Latina --coas propostas de Federico León, Guillermo Calderón e Manuela Infante-- e coa arte africana, da man do mozambiqueño Panaibra Gabriel Canda.

A compañía Chévere, Premio Nacional de Teatro en 2014, será a encargada de dar comezo a esta segunda semana coa estrea do seu proxecto 'Cheverografías. Compostela 8717', no que o público seguirá a peza a través de reprodutores mp3 e auriculares. Esta representación terá dous pases diarios entre o luns e o mércores ás 19,30 e as 21,30 horas.

Pola súa banda, Matarile teatro presentará o vindeiro venres 10 ás 22,30 o seu proxecto 'Antes da metralla', un espectáculo concibido como "un encontro real entre persoas que expoñen orientacións e interpretacións da escena contemporánea desde diferentes ángulos, perspectivas ou implicacións".

No que se refire á arte de América Latina, Federico León participará este martes nunha conferencia tras a proxección das súas películas 'Estrelas' e 'Adestramento elemental para actores'. Así mesmo, Manuela Infante representará, o vindeiro venres 9 ás 20,30, o seu monólogo 'Aparello radical' e Guillermo Calderón presentará o seu traballo 'Mateluna', o sábado 11 ás 20,30.

PUNTO DE COMPRA E PREZO ENTRADAS

Outras das representacións do programa, ademais da de Panaibra Gabriel Canda, son 'Introducing the star', de Pablo Esbert e Federico Strate; as performances de Loreto Martínez Troncoso e Alejandra Pombo; e as de Usue Arrieta e Vicente Vázquez.

Os prezos das entradas, que están á venda no Museo Centro Gaiás e ataquilla.com, e outra información de interese pódese consultar na web do festival (www.escenasdocambio.org).