Rescatado un home que caeu por un barranco na Rúa (Ourense)

Os servizos de emerxencia rescataron a un home que se precipitou por un barranco na localidade ourensá da Rúa, segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias 112.

O suceso tivo lugar ao redor das 17,00 horas da tarde deste domingo nun camiño da parroquia de Roblido. Tras recibir a chamada da súa esposa alertando do incidente, os bombeiros rescataron á persoa que caera por un barranco.

Ademais do persoal do servizo de Bombeiros de Valdeorras, a central do 112 tamén informou o suceso a Urxencias Médicas, ao GES de Valdeorras, Protección Civil e á Garda Civil.