Abel Caballero reunirase este luns con Sáenz de Santamaría e Montoro para abordar o financiamento local

O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), o socialista Abel Caballero, manterá este luns unha reunión coa vicepresidenta do Goberno e ministra para as Administracións Territoriais, Soraya Sáenz de Santamaría, e co ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, para abordar un novo sistema de financiamento local.

Esta cita chega catro días antes de que o Consello de Ministros aprobe a constitución do grupo de expertos que abordará a reforma do financiamento autonómico.

Para Caballero, que leva bastante tempo reclamando un novo sistema de financiamento local, "as reivindicacións deben dar paso a solucións", tal e como afirmou a pasada semana nun acto de homenaxe póstumo á exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

"Temos que deixar de ser os grandes esquecidos da política española", sostivo entón, tras expresar que espera que "non dean máis corda" aos concellos desde os gobernos autonómicos e o central: "Imos continuar coa nosa man tendida para o acordo e o diálogo", asegurou.