Temporal.- O temporal se atenúa pero continúan os fortes ventos este luns

O temporal comeza a remitir aínda que se manterán os avisos en 11 provincias, especialmente por vento no leste penínsular e en Baleares, podendo chegar a refachos máximos de ata 100 quilómetros por hora. Huesca, Teruel, Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona e Castelló están en situación de risco importante (laranxa) polo vento, nivel que descende a amarelo no caso da Coruña, Lugo e Baleares.

As precipitacións comezarán a dar paso a ceos anubrados ou con intervalos nubrados, coa excepción de Galicia, a área do Cantábrico e Pireneos, onde persistirán.

As temperaturas seguirán descendendo en Baleares mentres que na Península subirán, sobre todo en Galicia e Asturias. Canarias manterase sen cambios, segundo informa a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

A cota de neve situarase entre os 800 e os 1.000 metros nas montañas do norte peninsular, subindo cara ao final da xornada a entre os 1.500 e os 1.700 metros. Probabilidade de nevadas na área dos Pireneos. Navarra e Lleida teñen avisos amarelo por nevadas.

O ceo mostrarase anubrado ou cuberto no Cantábrico oriental e en Pireneos, mentres que en Galicia predominarán os intervalos anubrados con choivas, nalgúns momentos intensas, que poderían estenderse á cordilleira Cantábrica e ao norte de Castela e León.

O resto da Península amencerá con intervalos anubrados e con nubes altas no sur e no mediterráneo. En Baleares, posibles chuvascos ocasionais ao comezo do día. Aparición de intervalos anubrados no norte das illas Canarias.

O vento será de compoñente oeste na vertente atlántica e cantábrica, e do noroeste no terzo oriental peninsular e en Baleares. Ventos especialmente fortes en Galicia, en Pireneos, no Empordán, na desembocadura do Ebro e en Baleares. Predominio de fortes no resto do mediterráneo e en zonas de montaña do terzo oriental tendendo a amainar. Vento do nordeste en Canarias.