Lugo, play-off e pichichi

Volveu marcar Joselu, que xa non é noticia, e volveu o CD Lugo a postos de play-off de ascenso, a súa posición habitual nesta campaña. O equipo lucense sumou unha nova vitoria (1-0 ao Córdoba) cun novo gol do pichichi onubense e suma xa 35 puntos, sexto na clasificación.

Joselu celebra o seu gol número 16 ante o Córdoba. | Fonte: lfp.es

Van 24 xornadas de Liga, tres da Segunda volta, e desas 24 o equipo de Luis César estivo ata 15 xornadas en postos de promoción de ascenso. Despois dos tres empates cos que arrincou a Liga, o Lugo, invicto ata a novena xornada, estivo oito xornadas consecutivas en postos de play-off. Dende entón, aparece e desaparece de xeito intermitente das seis primeiras posicións.Esta fin de semana, trala derrota do Valladolid 2-1 en Girona, o equipo de Luis César volve a postos de play-off de ascenso, un obxectivo do que ninguén fala abertamente no club.

Boa parte de culpa da situación do Lugo está no rendemento de Joselu, xa con 16 goles, récord dun xogador lucense en Segunda División ao superar os 15 tantos acadados por Óscar Díaz na tempada 2012-13, a primeira tralo ascenso. O dianteiro onubense de 25 anos, que remata contrato a final de ano (xa se fala do interese de clubs de Primeira como o Málaga), marcou en 13 das 24 xornadas disputadas, e fixo dobrete ante Mallorca, Numancia e na derrota 2-3 ante Nástic. Con 16 tantos (5 de penalti) avantaxa en dous a Ortuño (Cádiz) e Roger (Levante).