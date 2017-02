Rescatan a unha persoa tras envorcar o vehículo que conducía en Maside (Ourense)

Efectivos de Protección Civil do Carballiño (Ourense) liberaron na mañá deste luns a un condutor que quedou atrapado no interior do vehículo que conducía tras envorcar no municipio ourensán de Maside.

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 7,30 horas deste luns na autovía AG-53, na incorporación á AG-54, ao seu paso pola localidade ourensá de Maside.

Tras recibir a alerta dun particular, pasados uns minutos das 7,30 horas, o 112 Galicia alertou a Urxencias Sanitarias e aos efectivos de Protección Civil do Carballiño, que se desprazaron ata o co equipo de excarceración.

Ao lugar acudiu unha ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atender á persoa rescatada, que pediu a alta voluntaria e non requiriu traslado a un centro sanitario, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.

O servizo de emerxencias indicou que tamén se requiriu a intervención dos axentes da Guardia Civil de Tráfico.