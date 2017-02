Ferido un menor nun atropelo en Vigo e un motorista tras saírse da vía en Cangas (Pontevedra)

Un menor resultou ferido tras ser atropelado por un turismo na noite do domingo en Vigo e un motorista tras saírse da vía e impactar contra dous vehículos no municipio de Cangas (Pontevedra).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o atropelo do menor sucedeu sobre as 21,15 horas do domingo na Avenida Florida, á altura do número 36.

Por iso, tras recibir o aviso de Urxencias Sanitarias o 112 puxo os feitos en coñecemento da Policía Local e de Protección Civil. Ademais, os bombeiros tamén foron informados.

En concreto, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, unha ambulancia asistencial levou ao menor atropelado o centro hospitalario Concheiro, en Vigo.

Por outra banda, un motorista resultou ferido en Cangas tras impactar contra dous vehículos despois de saírse da vía coa moto que conducía. Os feitos ocorreron pasadas as 20,30 horas do domingo na Avenida da Coruña, á altura do número 115, en Darbo.

Ata o punto, tras ser alertados polo 112 Galicia, desprazáronse os axentes de Tráfico, da Policía Local e efectivos de Protección Civil. Ademais, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 tamén informou os Bombeiros do Morrazo.

O motorista ferido, A.C.R., de 40 anos, foi trasladado nunha ambulancia asistencial mobilizada polo 061 a un centro de Atención Primaria da zona, segundo confirmaron fontes sanitarias.