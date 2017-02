Arde un galpón e maquinaria agrícola debido a un incendio en Cospeito (Lugo)

Os Bombeiros de Vilalba (Lugo) han trabado arreo na localidade luguesa de Cospeito para extinguir un lume que calcinou un galpón na súa totalidade, así como maquinaria agrícola.

Segundo informou o 112 Galicia, os Bombeiros de Vilalba traballaron arreo durante toda a tarde do domingo para extinguir un lume que se iniciou nun galpón sobre as 15,00 horas.

En concreto, tratouse dun alpendre situado no lugar de Celeirote, no concello lucense de Cospeito, onde se almacenaban apeiros de labranza e unha gran cantidade de feixes de herba. Foron precisamente estes fardos os que, debido á carga térmica ocasionada, atrasaron as tarefas de extinción, segundo indicaron as mesmas fontes.

O 112 Galicia tivo constancia do incendio sobre as 15,00 horas do domingo por parte de varios particulares que chamaron para pedir axuda. Segundo indicaron, había vivendas moi próximas que podían correr risco, pero, segundo explicaron os bombeiros, ningunha casa do ao redor viuse afectada.

O 112 Galicia concretou que ardeu o galpón por completo e distinta maquinaria agrícola, como tractores, remolques e pas, e algunhas dos faros que tamén había almacenados. Ademais, a estrutura do alpendre colapsou.

Sobre as 20,00 horas do domingo os bombeiros daban por finalizadas as tarefas de extinción. Por parte do 112 Galicia tras recibir a chamada dos alertantes, ademais de pasar aviso aos profesionais de extinción, solicitou a colaboración da Guardia Civil e informou a persoal do Concello e do servizo provincial de incendios forestais.