Arde un computador nun centro de discapacitados no Porriño (Pontevedra) e unha impresora na PAC de Muros (A Coruña)

Efectivos de extinción foron mobilizados na madrugada deste luns debido a senllas incidencias ao arder un ordeador nun centro de discapacitados na localidade pontevedresa do Porriño e unha impresora no Punto de Atención Continuada (PAC) de Muros (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, un computador foi a orixe dun incendio rexistrado sobre as 4,00 horas no centro de discapacitados do Polígono de Torneiros, no Porriño.

O centro estaba baleiro cando sucederon os feitos, polo que non houbo que lamentar danos persoas, segundo sinalou o servizo de emerxencias, que concretou que ardeu unicamente un computador, aínda que o fume afectou o resto das instalacións.

Foi un particular o que avisou ao 112 Galicia de que saltara a alarma de incendios do centro de discapacitados. A partir de aí, pasouse aviso aos Bombeiros do Baixo Miño, á Policía Local e aos efectivos de Protección Civil do Porriño.

Por outra banda, unha impresora en chamas provocou que o centro sanitario da localidade de Muros enchésese de fume, pero ardeu unicamente a impresora que foi extinguida polos efectivos do GES de Muros.

Eran case as 4,00 horas deste luns cando un enfermeiro do centro pedía axuda ao 112 Galicia e indicou que o local estaba cheo de fume por mor dalgún aparello que ardía.

Por iso, de inmediato pasouse aviso ao GES da localidade e aos Bombeiros de Cee. Tamén se solicitou a colaboración dos axentes da Guardia Civil e da Policía Local. Os membros do GES apagaron o lume tras interromper a corrente eléctrica e procederon a ventilar o inmoble.