Detido un veciño de Vilagarcía como presunto autor de varios roubos en vivendas da provincia de Pontevedra

Axentes da Garda Civil detiveron a un veciño de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), J.L.P.L., como presunto autor de varios roubos en vivendas cometidos nos últimos meses na provincia, nos que actuou con outras dúas persoas, agora en paradoiro descoñecido.

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, a investigación iniciouse por parte de efectivos do posto de Baiona-Nigrán tras unha denuncia dun roubo nunha vivenda de Nigrán en abril de 2016. O propietario do inmoble denunciou a subtracción dun importante lote de xoias, talonarios e cartóns bancarios.

As pescudas permitiron descubrir que o autor material do roubo actuara con outras dúas persoas, unha que quedou no exterior da vivenda para vixiar e outra que esperaba nun coche para darse á fuga.

Grazas á descrición da vítima e á colaboración cidadá, a Garda Civil identificou ao presunto autor e aos seus cómplices. O primeiro deles é un veciño de Vilagarcía, que foi detido este fin de semana; os outros dous coautores son cidadáns romaneses que se atopan en paradoiro descoñecido (posiblemente fose do país), que tiñan a súa residencia en Vilagarcía e que teñen un amplo historial delituoso.

Segundo explicaron desde a Garda Civil, estes cidadáns romaneses utilizaban habitualmente a terceiras persoas, que están 'enganchadas' ao consumo de drogas, ás que inducían a cometer os delitos. Eles quedaban co botín, e entregaban algo de diñeiro ao ladrón para que comprase os estupefacientes.

A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións de implicados no roubo doutras vivendas na provincia de Pontevedra.