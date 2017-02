Buscan a catro encapuchados que asaltaron a tres irmás de entre 79 e 81 anos na súa vivenda en Bande (Ourense)

A Guardia Civil busca a catro homes que na madrugada do sábado ao domingo asaltaron na súa vivenda do municipio de Bande (Ourense) a tres irmás de entre 79 e 81 anos de idade, unha delas discapacitada.

Segundo informaron a Europa Press fontes da investigación, os feitos sucederon pasadas as 23,00 horas do sábado cando o tres mulleres estaban deitadas na súa casa en Bande e ouviron un ruído.

As mesmas fontes relataron que os asaltantes pegaron a dous das mulleres, salvo á que padece discapacidade, para que lles desen o diñeiro que tiñan. Finalmente os asaltantes fuxiron con 200 euros.

Antes de abandonar a vivenda, os encapuchados, que falaban en galego, segundo manifestaron as vítimas, cortaron o teléfono da vivenda para que non puidesen pedir auxilio.

ATENCIÓN SANITARIA

Así, non foi ata a mañá do domingo cando as mulleres puideron avisar a un familiar, que as levou ao momento de Atención Continuada (PAC) da zona para recibir asistencia sanitaria.

O Instituto Armado ha aberto unha investigación para localizar ao catro homes encapuchados que asaltaron a este tres mulleres na súa vivenda.