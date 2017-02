A CIG-Saúde denunciou "falta de imparcialidade" e "trato de favor" nas contratacións para o servizo de radioloxía da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

Nun comunicado remitido aos medios, o sindicato denunciou que neste servizo practícase un "rancio pseudo caciquismo" ao "ter de man" a determinados técnicos especialistas en radioloxía (TER) aos que ofertarlle contratos, "en detrimento de outros aos que lexitimamente lles correspondería pola súa orde de prelación nas listas".

Esta "falta de imparcialidade" para a CIG-Saúde débese "en gran medida" ao feito de que unha mesma persoa ostente os cargos de director de recursos humanos e de presidente da Comisión periférica de contratacións, cuxas funcións "se contrapoñen frontalmente".

"Non existe unha actuación transparente na xestión ao non respectar o principio de imparcialidade e non asegurar un trato igual e sen discriminación de ningún tipo no exercicio das súas funcións", lamentou o sindicato.