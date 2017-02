Galicia, entre as comunidades nas que resulta máis complicado conducir, segundo Unespa

O ano 2016 pechouse cun total de 1,85 millóns de accidentes leves de tráfico en España, o que representa que a sinistralidade subiu un 2,78% no exercicio con 64.300 golpes de chapa máis nas rúas. Os accidentes creceron en todas as comunidades autónomas, salvo en Cantabria. Estas son algunhas das conclusións que arroxan os datos a peche de ano reunidos por Tirea, segundo informa a Asociación Empresarial do Seguro (Unespa), a través de 'Estamos Seguros'. En concreto, Galicia sitúase entre as comunidades nas que resultado máis complicado conducir.

Os lugares onde máis aumentaron as colisións foron as Illas Baleares (9,1%), a Comunidade de Madrid (6,20%), así como a Comunidade Valenciana e Aragón (ambas, cun 4,7%). Entre tanto, só hai unha rexión onde a sinistralidade mantívose practicamente igual dun ano para outro: Cantabria.

As rexións máis poboadas son as que anotan unha maior cantidade de accidentes en termos absolutos. Así, en Andalucía producíronse 357.677 sinistros, en Cataluña outros 282.028; e na Comunidade de Madrid, 257.205.

Con todo, se esta magnitude mídese en relación coa poboación, os lugares onde resulta máis complicado conducir son Melilla (5.418 accidentes por cada 100.000 habitantes), Baleares (5.078), Cantabria (4.922) e Galicia (4.268).

Os lugares onde a sinistralidade en relación aos seus habitantes é máis baixa son, entre tanto, Aragón (3.061), Ceuta (3.129), Castilla-La Mancha (3.416) e o País Vasco (3.485).

Os accidentes leves tamén varían en función da epoca do ano e os días da semana. Os períodos vacacionais presentan menos sinistros debido a que os golpes de chapa adoitan ser resultado do tráfico urbano e este faise menos denso nos momentos de descanso, segundo apunta Unespa.

Así, agosto foi, en concreto, o mes máis tranquilo do ano, con só 138.085 colisións leves. Séguenlle os meses do Nadal: xaneiro (143.711) e decembro (144.459). O momento máis problemático do ano é xuño, con 169.015 choques sen feridos entre vehículos.

ESTACIONALIDADE

A estacionalidade por días da semana tamén reflicte os comportamentos colectivos da xente. O venres é a xornada con máis golpes de chapa nas cidades. De media, producíronse 6.073 sinistros en 2016. Séguelle o luns, con 5.942 golpes. As colisións caen en picado no fin de semana, ata tocar un mínimo de 2.811 de media cada domingo.

A pesar do incremento da sinistralidade en practicamente toda España, o exercicio 2016, en todas as xornadas rexistráronse menos sinistros que a media de accidentes de chapa por día da semana do período comprendido entre 1999 e 2016.