Expoñen prohibir plantar patacas en zonas de Ferrolterra, Eume e Ortegal para erradicar a polilla guatemalteca

A directora xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Xunta, Belén do Campo, trasladou a alcaldes e representantes de municipios das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, a necesidade de prohibir a plantación de patacas en ata trece municipios destes territorios co obxectivo de erradicar a praga denominada 'Tecia solanivora Povolny', coñecida popularmente como "polilla guatemalteca".

Do Campo asegurou que un Real Decreto no que traballa o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente "recolle a prohibición de plantar patacas en zonas onde agora mesmo temos detecata a presenza desta praga".

Por iso, fan "un chamamento á poboación, a toda esa xente que por costume planta as súas propias patacas para o autoconsumo e as súas familias, e que por responsabilidade nestes momentos, talvez o mellor é que nestas zonas non a planten". "Sobre todo porque estamos a uns días, nun mes ou mes e medio, para que o Ministerio xa as deteña por Real Decreto e que terá que ser cumprido", abundou.

ZONAS AFECTADAS

Segundo unha resolución de 2 de febreiro deste ano, publicada este luns no Diario Oficial de Galicia (DOG), son xa trece os concellos afectados por esta praga na provincia da Coruña.

En concreto, trátase de Ferrol, Narón, Neda, Valdoviño, San Sadurniño, A Capela, Fene, Mugardos, Ares, Cabanas, Ortigueira, Mañón e As Pontes de García Rodríguez, aos que suman outro dezaoito do norte da provincia de Lugo, como son O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros, Ribadeo, Trabada, Lourenzá, Mondoñedo, Alfoz, O Valadouro, Ourol, Abadín, A Pastoriza, Riotorto e A Pontenova.

MEDIDAS

A directora xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias trasladou en Ferrol, antes de manter un encontro con representantes municipais no edificio administrativo da Xunta, que este é "un problema que preocupa".

"E co que levamos traballando desde o ano 2015, cando se detectou nesta comarca de Ferrol, nos municipios de Ferrol, Narón e Neda", detallou sobre unha zona que catalogou como de "autoconsumo", pero que "poderían chegar a zonas produtivas se non se toman medidas, e que podería mesmo afectar á IXP (Indicación Xeográfica Protexida) Pataca de Galicia".

Tamén Do Campo asegurou que o Ministerio de Agricultura trasladou a todas as comunidades autónomas afectadas "un Real Decreto de actuación, coa posibilidade de formalizar calquera alegación nun prazo de sete días". "E é, por iso, polo que queremos escoitar aos alcaldes", afirmou. "E mañá mesmo (7 de febreiro) manteremos durante a tarde unha reunión co tres organizacións agrarias e o vindeiro mércores con representantes da IXP Pataca de Galicia", abundou.

A responsable da Xunta tamén destacou que ao longo dos últimos meses instalouse trampas para tratar de "atrapar" estas polillas e que deron un resultado "positivo". Ao mesmo tempo apuntou que a instalación destes métodos de eliminación de onde non se detectou, "non atraparon ningunha, o que é unha boa noticia".

INDEMNIZACIÓNS

A preguntas dos medios de comunicación, Belén do Campo asegurou que desde que apareceu en 2015 a praga das polillas guatemalteca, tanto na comarca de Ferrolterra como da Mariña lucense, en dous anos, 2015 e 2016, "destruíronse 6.800 quilos de patacas e eses produtores que o solicitaron pagóuselles unha indemnización de trinta céntimos por quilo de pataca".

Nesta liña trasladou que no Real Decreto que recolle a prohibición de realizar novas plantacións nestas zonas "xa van recollidas indemnizacións naquelas zonas nas que non está prohibida a súa plantación e resulten afectadas", pero non se contempla ningunha medida compensatoria nas zonas de prohibición de plantación.