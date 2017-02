As conversións de contratos temporais a indefinidos soben un 18 por cento en Galicia en 2016

As conversións de contratos temporais a indefinidos subiron un 18 por cento en 2016 na comunidade autónoma de Galicia, o que supón un dos menores incrementos do país.

Mentres, no conxunto de España, as conversións temporais a indefinidos lograron en 2016 a súa cifra máis alta desde 2008, ao sumar 582.026, un 21,6 por cento máis que en 2015, segundo un informe de Randstad publicado este luns no que se analizan datos do Servizo Público de Emprego Estatal para o período 2007-2016.

Por comunidades e en valores absolutos, Cataluña foi a rexión que máis conversións de temporais a indefinidos realizou en 2016, con máis de 117.000. Séguenlle Madrid (95.297) e Andalucía (73.044). Este tres comunidades concentraron case a metade das conversións efectuadas o ano pasado. As cifras máis baixas déronse na Rioxa (3.644 conversións) e Cantabria (6.025).

En termos relativos, todas as comunidades realizaron o ano pasado máis conversións de temporais a fixos que en 2015. Murcia foi a comunidade autónoma co maior incremento, un 29 por cento. A continuación sitúanse Cantabria (+28%), e Asturias, Canarias e Baleares (+27% no tres casos).

Por baixo do 20 por cento, cos menores aumentos porcentuais, atópanse La Rioja (+6%), Estremadura (+10%), Galicia e Madrid (+18%).

As conversións creceron en 2016 en todas as provincias, salvo en Huelva, onde baixaron un 0,9 por cento. Os maiores ascensos corresponden a Palencia, Xaén, Áraba e Almería, con alzas de entre o 44 por cento e o 47 por cento respecto de 2015.

DATOS NACIONAIS

O menor número de conversións neste período en España alcanzouse en 2012, con 395.882. A partir daquel ano, o paso de temporais a indefinidos empezou a crecer, acumulando no catro exercicios seguintes un incremento do 47 por cento.

En 2016 as conversións superaron a barreira do medio millón, o que non sucedía desde 2009, e lograron o seu maior crecemento porcentual da serie analizada.

Randstad destacou que, a pesar de que a cifra de conversións situouse en 2016 aínda lonxe dos datos rexistrados en 2007, cando se superaron as 900.000 conversións, a tendencia durante os últimos anos mostra a recuperación do mercado laboral.

Neste sentido, o director de Relacións Institucionais de Randstad, Luís Pérez, subliñou que a tendencia positiva da conversión de contratos en indefinidos mostra que "a contratación temporal é, cada vez máis, unha opción para que os profesionais españois accedan a un posto de traballo estable".

Por idades, o maior incremento anual no número de conversións produciuse o ano pasado entre os ocupados menores de 25 anos, cunha alza do 29 por cento, ata un total de 75.889 conversións.

Séguenlles os profesionais maiores de 45 anos, cun crecemento do 27% e 114.574 conversións en 2016, mentres que os ocupados de entre 25 e 45 anos rexistraron un incremento das conversións do 19%, o máis baixo de todos os grupos de idade. No entanto, en valores absolutos, esta foi a franxa que máis conversións concentrou, 391.563, o 67,3% do total.

De acordo con este estudo, os contratos convertidos a indefinidos realizados a traballadores con formación universitaria incrementáronse un 57,7% durante o últimos catro anos, superando as 110.000 conversións en 2016. Este grupo de traballadores representa o 19% das conversións realizadas o ano pasado.

Os contratos convertidos en indefinidos tamén aumentaron entre os profesionais con estudos primarios, que aglutinan o 24,7% do total de conversións, e cuxo peso se duplicou desde 2007. No caso dos ocupados con estudos secundarios, a tendencia da serie á baixa, pois as conversións a estes traballadores reducíronse 15 puntos, ata situarse en 328.053 en 2016.