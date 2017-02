Deteñen a un home de 39 anos por ameazar a unha veciña de Vigo que lle reprendeu por vociferar

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un home de 39 anos, domiciliado na cidade olívica e que responde as iniciais P.G.M., por ameazar a unha veciña que lle reprendeu por vociferar.

Os feitos ocorreron sobre as 23,00 horas deste domingo, cando a Central de Información e Mando da Policía Local recibiu un aviso de que un home ameazaba a unha veciña na rúa José Gómez Pousada Curros.

No lugar, atoparon a dous homes voceando que, ao ver aos axentes, dixeron que non querían á Policía senón a un cerraxeiro. Ao parecer, ambos tentaban entrar nunha vivenda e a veciña dun piso da mesma planta ao escoitar as voces avisoulles de que chamaría á Policía, ao que un deles reaccionou proferindo ameazas contra ela.

Como ningunha das chaves que levaba o individuo abría a porta, e como consecuencia das ameazas "de carácter moi grave" que dirixiu á veciña e aos axentes, estes procederon a deter ao home, ao que lle constan numerosos antecedentes.

SEGURIDADE VIARIA

Por outro lago, axentes da Policía Local interceptaron este fin de semana a dous condutores ebrios, o primeiro deles ás 8,10 horas do sábado no cruzamento entre Urzáiz e Praza de Fernando o Católico. Tras un accidente de circulación, o condutor do único turismo implicado fixo a proba de alcoholemia, na que arroxou resultados de 0,71 e 0,65 mg/l.

Posteriormente, ás 23,30 horas do domingo unha unidade deu o alto ao condutor dun turismo, un home de 56 anos. Ao realizar á proba de alcoholemia, deu positivos de 1,15 e 1,13 mg/l., polo que se lle instruíron dilixencias xudiciais.