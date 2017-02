As queixas por vulneración dos dereitos lingüísticos duplicáronse en 2016

O servizo de atención cidadá da Mesa pola Normalización Lingüística, 'A Liña do Galego', recibiu máis do dobre de queixas por vulneración de dereitos lingüísticos en 2016 respecto ao ano anterior, 339 fronte as 157 rexistradas en 2015.

Protestas de CIG-Ensino e A Mesa na Secretaría Xeral de Política Lingüística | Fonte: CIG-Ensino

A maioría das protestas cidadás trasladadas a través deste servizo referíanse a toponimia deturpada (25%), discriminación ou exclusión do galego (21%), rexeitamento a ser atendidos no seu idioma (19%) ou a súa inexistencia na rotulación e sinalización (16%) de vías, institucións ou establecementos.

Outras se referían a rexeitamentos da UNED a escritos en galego dun alumno, negación da atención neste idioma por servizos telefónicos da Axencia Tributaria estatal, compañías de seguros ou de banca e outras empresas e a súa exclusión na facturación ou nas páxinas webs de concellos, entre outras.

Máis da metade das queixas, o 51 por cento, implicaban a administracións públicas (a 42% galega e 31 a estatal), ademais de empresas de servizos (26%) e entidades privadas (19%).

Así mesmo, o Sergas situouse como administración pública cun maior volume de protestas cidadás, sobre o 30%, ademais da Axencia Tributaria Española, a Xunta e Correos.

Audasa, pola súa banda, foi a empresa privada con maior porcentaxe de denuncias, seguida de Renfe, Abanca e IKEA.

"RACISMO" LINGÜÍSTICO

O presidente da asociación, Marcos Maceira, presentou os datos deste informe anual sobre as comunicacións recibidas polos cidadáns a través do servizo de atención.

Ademais destas queixas, a entidade rexistrou 24 peticións de axuda e consello sobre dereitos lingüísticos, modelos de contratación en lingua galega e outro tipo de consultas. Tamén recibiu 68 informacións sobre establecementos e administracións que garanten unha correcta atención, comunicación e servizo neste idioma.

Maceira achacou o incremento neste volume de queixas a que a nova aplicación móbil do servizo e a que o cidadán conta con "máis facilidades" para denunciar a situación real do idioma e o "racismo" lingüístico que sofren os seus falantes "en pleno século XXI".

"Non se pode consentir", advertiu, lamentando que este tipo de casos nos que, por exemplo, prodúcese "chantaxe" desde un servizo e atención para que o cidadán utilice o castelán para evitar "atrasos" están "absolutamente naturalizados"

Unha situación que en castelán "sería impensable", porque "sería ilegal".

ILP

Por todas estas razóns, rexistraron unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) o pasado venres no Parlamento orientada a garantir os dereitos lingüísticos dos cidadáns no ámbito socioeconómico, que se presentará en profundidade o próximo 18 de febreiro.

"Somos persoas, somos seres humanos, temos dereito a falar a nosa lingua no noso país", considerou Maceira, quen pediu o apoio da cidadanía a esta nova iniciativa (para a que necesitan 10.000 sinaturas) "para reverter esta situación".