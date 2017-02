O alcalde de Láncara (Lugo), Darío Piñeiro, confirmou "están ben en casa" tras ser dados de alta o nove menores e dous adultos que se intoxicaron por un xerador cando celebraban uns aniversarios.

Entre o sábado e o domingo producíase a intoxicación na Pobra de San Xiao e, segundo destacou o alcalde da localidade, os afectados "xa están en casa e están ben afortunadamente".

Respecto diso, relatou que "se atopaban nun local pechado celebrando uns aniversarios, tiñan un xerador de corrente, vese que pasaron os gases e afectoulles aos nenos e a dúas persoas maiores".

"Puido ser unha auténtica traxedia", comentou Piñeiro, quen concretou que repararon na situación "cando unha nena empezou a vomitar, entón entrou a nai". "Os que estaban no interior non se decataron do que estaba a pasar. Afortunadamente non pasou nada porque puido ser unha auténtica traxedia", apostilou.

Os afectados foron nenos de idades comprendidas entre o seis e sete anos e dous adultos. "Unha nena sentiu dor de estómago, foron buscar á nai e cando chegou foi cando se deron conta", abundou.

"Os que estaban no interior non se decataban, ao entrar a nai xa se deron conta de que estaba o ambiente cargado, que os nenos se mareaban e saíron para fora", lembrou.